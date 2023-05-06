PATERNO'. RITROVATA CARTA SOCIAL CARD
A cura di Redazione
06 maggio 2023 21:25
Salve ho ritrovato questa carta bancomat in zona Via Fiume a Paternò
Potete aiutarmi a trovare il proprietario.
Messaggio inviato sulla nostra nuova rubrica oggetti smarriti.
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]