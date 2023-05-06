95047

PATERNO'. RITROVATA CARTA SOCIAL CARD

Salve ho ritrovato questa carta bancomat in zona Via Fiume a PaternòPotete aiutarmi a trovare il proprietario.Messaggio inviato sulla nostra nuova rubrica oggetti smarriti.Chi le riconosce può contatt...

A cura di Redazione Redazione
06 maggio 2023 21:25
PATERNO'. RITROVATA CARTA SOCIAL CARD -
Oggetti Smarriti
Condividi

Salve ho ritrovato questa carta bancomat in zona Via Fiume a Paternò

Potete aiutarmi a trovare il proprietario.

Messaggio inviato sulla nostra nuova rubrica oggetti smarriti.

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047