PATERNÒ. RITROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI

06 aprile 2024 16:33
Oggetti Smarriti
Nella mattina di oggi, un cittadino premuroso ha rinvenuto un mazzo di chiavi lungo la strada e ha immediatamente deciso di fare il possibile per restituirle al legittimo proprietario.

Le chiavi sono state trovate sul ciglio della strada tra Ragalna e Paternò, e il cittadino che le ha recuperate ha deciso di portarle al bar situato al numero 64 di Via Santa Lucia a Paternò.

Il gestore del bar si è dimostrato disponibile e ha accettato di tenere le chiavi per conto del proprietario, rendendo più agevole il processo di ritiro.

Questo atto di gentilezza e solidarietà è un esempio luminoso della comunità che si unisce per aiutare il prossimo. La persona che ha trovato le chiavi e il gestore del bar meritano il plauso di tutti per il loro impegno nel rendere il mondo un posto migliore, un gesto che riflette il vero spirito della solidarietà umana.

