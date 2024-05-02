PATERNÒ. RITROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI ZONA CORSO ITALIA
Nella mattina di oggi, un cittadino premuroso ha rinvenuto un mazzo di chiavi lungo la strada e ha immediatamente deciso di fare il possibile per restituirle al legittimo proprietario.
Le chiavi sono state trovate davanti al negozio Expert, le chiavi sono custodite presso la struttura (Villa Sandra) se il proprietario dovesse andare a recuperarle, è aperta nei giorni pari dalle 8 fino alle 14 e nei giorni dispari dalle 8 alle 20.
Questo atto di gentilezza e solidarietà è un esempio luminoso della comunità che si unisce per aiutare il prossimo.