Paternò, si cerca Angela: la cagnolina beige avvistata in zona Amico Fritz

Proseguono le ricerche di Angela, il cane beige smarrito da domenica mattina in zona contrada Giaconia, nei pressi della “Salita delle Tre Case” a Paternò.

Nelle ultime ore è invece rientrato a casa Giacomo, il cane nero che si era allontanato insieme ad Angela, ma della cagnolina al momento non ci sarebbero ancora tracce certe.

Secondo quanto riferito dai proprietari, entrambi i cani sarebbero stati avvistati ieri sera in zona Amico Fritz. Da quel momento però Angela non sarebbe più stata vista.

La famiglia lancia un nuovo appello ai cittadini chiedendo massima attenzione soprattutto nelle aree vicine a contrada Giaconia e lungo le strade limitrofe.

Angela è molto buona ma tende a non lasciarsi avvicinare facilmente ed è sprovvista di collare.

📞 Chiunque dovesse avvistarla o avere informazioni utili può contattare immediatamente il numero 340 4714668