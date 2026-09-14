Paternò, si cerca Stellina: gatta smarrita tra via Altarino e via Fiume

Appello a Paternò per ritrovare Stellina, una gatta smarrita nella zona compresa tra via Altarino e via Fiume.

Stellina è una gatta molto paurosa e diffidente con le persone. Non è aggressiva, ma quando si spaventa tende a scappare e a cercare un posto dove nascondersi.

L’invito, nel caso qualcuno dovesse avvistarla, è quello di non inseguirla e non cercare di prenderla, per evitare che possa allontanarsi ulteriormente.

Chi dovesse vederla può cercare di mantenerla sotto controllo a distanza e contattare immediatamente il numero:

349 931 2801

Anche una semplice segnalazione può essere importante per aiutare Stellina a tornare a casa.

SOS ANIMALI – Nota della redazione

Gli annunci pubblicati all’interno della rubrica SOS Animali prevedono un piccolo contributo. La scelta serve soprattutto a effettuare una selezione delle richieste realmente interessate alla pubblicazione, limitando annunci falsi, duplicati o poco attendibili.

Ogni segnalazione richiede tempo per essere ricevuta, verificata, preparata e pubblicata sui nostri canali. Il contributo aiuta quindi a mantenere il servizio organizzato e sostenibile.

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