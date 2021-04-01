PATERNÒ - SI INSEDIA NUOVO COMPONENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Ha firmato questa mattina il nuovo componente del corpo della Polizia Municipale di Paterno. Si tratta di un ispettore donna, si chiama Barbara Kunz classe 1977 di Napoli. Da novembre 2018 a marzo 2021 ha prestato servizio presso il Comune di Giuliano (Napoli), ed effettiva a Paternó dal 1 aprile 2021.
Il corpo di Polizia Municipale è quindi composto oggi di 27 unità: 23 ispettori, 3 ufficiali ed 1 comandante.
La firma del contratto questa mattina è avvenuta alle ore 8:30 in presenza del sindaco Nino Naso, del comandante della Polizia Municipale dott. Antonino La Spina, l’assessore Luigi Gulisano e la dott.ssa Maria Rosa Maccora, responsabile del settore Personale.