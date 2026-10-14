Paternò, smarrito un corvo imperiale in contrada Schettino: appello per ritrovare Jack

L'animale è docile, indossa dei braccialetti ed è dotato di microchip. Il proprietario chiede l'aiuto dei cittadini.

PATERNÒ – Un appello ai cittadini per ritrovare Jack, un corvo imperiale smarrito nella zona di contrada Schettino, a Paternò.

L'animale si è allontanato lo scorso 7 ottobre, intorno alle ore 18:30, facendo perdere le proprie tracce. Da allora il proprietario è alla sua ricerca e chiede la collaborazione della cittadinanza per riuscire a riportarlo a casa.

Jack viene descritto come un corvo pacifico e docile, facilmente riconoscibile per la presenza di alcuni braccialetti. Secondo quanto riferito dal proprietario, l'animale è regolarmente detenuto ed è dotato di microchip.

Chiunque lo abbia avvistato, anche nelle zone limitrofe, o sia in possesso di informazioni utili può contattare il proprietario all'indirizzo email: [email protected].

L'appello viene rilanciato attraverso la rubrica “SOS Animali e Oggetti Smarriti” di 95047.it, con l'invito ai lettori a condividere la segnalazione per favorire il ritrovamento di Jack.

Anche una semplice condivisione o una segnalazione potrebbe contribuire a farlo tornare a casa.