PATERNO'. SONO STATE TROVATE QUESTE CHIAVI

A cura di Redazione
05 luglio 2023 16:14
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in zona Viale dell'Unità d'Italia
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
