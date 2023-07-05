PATERNO'. SONO STATE TROVATE QUESTE CHIAVI

95047

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2023 16:14
Oggetti Smarriti
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.

È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.

Le chiavi sono stati trovati in zona Viale dell'Unità d'Italia

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

