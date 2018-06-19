PATERNO': "SULL'ASILO NIDO, L'AMMINISTRAZIONE NON PERDA PIU' TEMPO: PERCHÉ' VANDALI E IDIOTI SONO GIÀ' ENTRATI IN AZIONE

"Dallo scorso mese di settembre i lavori all’asilo nido (quasi del tutto ultimato) di via Messina sono fermi.

Un fatto non certo imputabile alla ditta aggiudicataria che, anzi, ha espletato tutto ciò che doveva essere fatto: compresa, senza voler entrare nell’aspetto tecnico, una perizia di variante.

Dal Comune non giungono ancora le somme per poter ultimare i lavori e dare avvio alla relativa consegna. Un ritardo ed una situazione di stallo inaccettabile che ha comportato l’arrivo, presso la struttura, dei soliti vandali e idioti di turno. Sono stato contattato da diversi residenti che mi hanno messo al corrente di una situazione a dir poco incresciosa.

Le foto in allegato spiegano bene la vicenda. Vetrate infrante e pannelli devastati.

Episodi che fanno gridare rabbia e vergogna. L’amministrazione comunale si dia una mossa ed intervenga: la ditta e i paternesi hanno il sacrosanto diritto di conoscere i motivi di questa fase di blocco che, lo ribadisco, perdura dal finire dello scorso anno".

Anthony Distefano

Consigliere comunale

#Diventerà bellissima