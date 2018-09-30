PATERNO': TRE ASSOCIAZIONI INCONTRATO I RESIDENTI DEL QUARTIERE SALINELLE

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMOA seguito del congelamento delle risorse finanziare del "bando periferie" da parte del governo nazionale, abbiamo sentito doveroso entrare nel merito del finanziamento dei 2,5...

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A seguito del congelamento delle risorse finanziare del "bando periferie" da parte del governo nazionale, abbiamo sentito doveroso entrare nel merito del finanziamento dei 2,5 milioni euro stanziati per Paternò.

Il progetto inserito, ricadente sulla sex stazione di S.Marco. rischia di essere perso qualora il ministero andrà a verificare i singoli interventi in quanto Non rientra in un'area periferica.

Motivo per il quale, Diventerà bellissima Giovani, Agire e Muoviti Paternò, hanno deciso di incontrare il comitato di quartiere "Salinelle - acque grasse" per spiegare ai residenti la possibilità di intervenire in questa area periferica, oggi degradata, raccogliendo le istanze loro e dei pochi commercianti, unico reale presidio del quartiere, al fine di proporre all'Amministrazione possibili soluzioni da adottare.

Diventerà bellissima, Mirko Oliveri, Coordinatore:

Grazie alla forte sinergia instaurata con gli altri movimenti associativi, stiamo lavorando affinché la politica torni ad avere un ruolo di ascolto e confronto con i cittadini.

Riteniamo fondamentale mettere al centro dell'agenda politica le Periferie e, partendo dal quartiere Salinelle, vogliamo lanciare un segnale forte.

I residenti ci chiedono la necessità di installare un impianto di video sorveglianza e di avere maggiore presidio da parte delle forze dell'ordine; la necessità di recuperare un quartiere che potrebbe essere un luogo a vocazione naturalistica e ambientale: le Salinelle e la fontana maimonide devono essere recuperate con un progetto serio a medio e lungo termine.

Muoviti Paternò, Paolo Di Caro:

Insieme alle altre associazioni abbiamo avviato un percorso che, partendo dal confronto con i cittadini, vuole aprire ad una visione diversa della città, dei suoi quartieri e del suo possibile sviluppo.

Siamo partiti da una periferia simbolo .

Il quartiere Acque grasse è un concentrato di risorse per l'intera comunità che oggi, sfortunatamente, rappresenta uno degli esempi del degrado e dello spreco delle risorse della città.

Agire, Concetta Sambataro, Presidente:

L'interazione e collaborazione tra le diverse realtà associative è fondamentale per attenzionare le situazioni da punti di vista differenti e proporre soluzioni che abbraccino diversi aspetti delle criticità presenti sul territorio; tale sinergia rappresenta inoltre un messaggio per l'intera città: oltre gli intetessi individuali, esiste un intetesse più grande, quello collettivo, fondamentale per il benessere e la realizzazione dell'individuo ed è questo che deve essere prioritario per tutti.

Ci riteniamo soddisfatti dell'esito dell'incontro coi residenti: gente profondamente legata al proprio quartiere, alla propria storia. Con una forte voglia di riscatto e di rilancio. Il quartiere Salinelle- Acque grasse, è solo un punto da cui cominciare. C'è molto da fare per l'intera città e noi, di voglia di fare, crescere e cambiare, ne abbiamo tanta, non possiamo che metterla a disposizione della nostra città.