Paternò, trovati occhiali da vista in via Duca degli Abruzzi: si cerca il proprietario

n paio di occhiali da vista è stato ritrovato a Paternò, in via Duca degli Abruzzi. A segnalarlo alla redazione di 95047.it è la persona che li ha trovati e che adesso vorrebbe riuscire a rintracciare il legittimo proprietario.

Gli occhiali, come si vede dalla foto, hanno una montatura scura e sono dotati di lenti graduate. Proprio per questo potrebbero essere indispensabili per la persona che li ha persi e che, con ogni probabilità, li starà cercando.

Da qui l’appello attraverso 95047.it: chi riconosce gli occhiali o pensa di conoscere il proprietario può contattare la nostra redazione esclusivamente via WhatsApp al numero 393 95047777.

L’obiettivo è semplice: fare girare il più possibile la segnalazione e permettere agli occhiali di tornare nelle mani del loro proprietario.

Condividiamo: magari con il passaparola riusciamo a trovare rapidamente chi li ha smarriti.