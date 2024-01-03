PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA SANTA LUCIA
03 gennaio 2024 15:48
ATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi di via Santa Lucia (zona ospedale) a Paternò.
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]