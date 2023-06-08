PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN VIA VITTORIO EMANUELE
A cura di Redazione
08 giugno 2023 11:14
PATERNO’. Rubrica oggetti smarriti: riceviamo e pubblichiamo.
È stato ritrovato un mazzo di chiavi a Paternò.
Le chiavi sono stati trovati in via Vittorio Emanuele alta nei pressi della Farmacia Lavore
Chi le riconosce può andare a ritirarle presso il negozio di caffè Coffee Time in via Vittorio Emanuele N° 236 oppure contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
