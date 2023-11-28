PATERNO’. TROVATI QUESTI CHIAVI IN ZONA SCALA VECCHIA
Abbiamo ricevuto una segnalazione di un mazzo di chiavi ritrovato nella zona della Scala Vecchia.
Queste chiavi sono cadute da un motorino mentre un giovane era in sella, nonostante i tentativi di avvertire il proprietario con il clacson, senza successo.
Le chiavi sono ora nelle nostre mani, e speriamo di riunirle al legittimo proprietario.
Se riconosci questo mazzo di chiavi o hai informazioni che possano aiutare nell'identificazione del proprietario, ti preghiamo di contattare la nostra redazione.
Puoi farlo chiamando il numero WhatsApp al 393 950477 o inviando un'email a [email protected]. La tua collaborazione è fondamentale per restituire questo oggetto smarrito al suo legittimo possessore.