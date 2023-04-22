PATERNO'. TROVATO UN MAZZO DI CHIAVI
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi di Piazza Santa Barbara a Paternò.Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure...
A cura di Redazione
22 aprile 2023 19:58
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi di Piazza Santa Barbara a Paternò.
Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
PATERNO'. TROVATO UN MAZZO DI CHIAVI
[contact-form-7 id="149281" title="OGGETTI SMARRITI"]