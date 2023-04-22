95047

PATERNO'. TROVATO UN MAZZO DI CHIAVI

Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi di Piazza Santa Barbara a Paternò.Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure...

A cura di Redazione Redazione
22 aprile 2023 19:58
Oggetti Smarriti
Questa mattina è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi di Piazza Santa Barbara a Paternò.

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

