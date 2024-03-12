95047

PATERNO'. TROVATO CANE SMARRITO NELLA ZONA QUATTRO STRADE, QUALCUNO LO RICONOSCE?

12 marzo 2024 22:06
SOS Animali
Un dolce cagnolino è stato trovato vagante nella zona delle Quattro Strade, lasciando chi lo ha scoperto speranzoso di riunirlo presto con la sua famiglia.

"Speriamo che i proprietari lo stiano cercando e possiamo riunirli presto," hanno dichiarato coloro che hanno trovato il cane.

Puoi contattare direttamente il numero 388 301 2258 o utilizzare WhatsApp al numero 393 950477. In alternativa, puoi inviare un'email a [email protected].

Ogni aiuto è prezioso per riunire questo cane con la sua famiglia amorevole.

Facciamo del nostro meglio per portare felicità a entrambi: il cane e la sua famiglia!

