Paternò, trovato mazzo di chiavi al Parco del Sole

Vicino alle chiavi trovati anche rossetti e matite per labbra. Appello della rubrica oggetti smarriti di 95047 per rintracciare la proprietaria.

Nuovo appello nella rubrica “Oggetti Smarriti” di 95047. Nella mattinata di oggi è stato ritrovato un mazzo di chiavi nei pressi del Parco del Sole, a Paternò, e adesso si cerca il legittimo proprietario per poter procedere alla restituzione.

Secondo le informazioni raccolte, vicino alle chiavi sarebbero stati trovati anche alcuni oggetti personali come matite per labbra e rossetti. Proprio per questo motivo si pensa che il mazzo possa appartenere ad una donna che potrebbe averlo smarrito accidentalmente durante la mattinata mentre si trovava nella zona del parco.

Chi ha effettuato il ritrovamento ha deciso di affidarsi alla nostra rubrica dedicata agli oggetti smarriti nella speranza che, grazie alla condivisione sui social e al passaparola, la proprietaria possa riconoscere le chiavi e recuperarle nel più breve tempo possibile.

Non è la prima volta che, attraverso la collaborazione dei lettori di 95047, oggetti smarriti vengano riconsegnati ai rispettivi proprietari. Proprio per questo invitiamo i cittadini a condividere il più possibile l’appello, soprattutto nei gruppi locali e tra amici e parenti.

La persona interessata potrà contattarci direttamente via WhatsApp per fornire una descrizione dettagliata del mazzo di chiavi e concordare la restituzione.

📲 Contatti WhatsApp: 393 9504777