PATERNO’. TROVATO QUESTO MAZZO DI CHIAVI

A cura di Redazione Redazione
04 maggio 2023 12:10
Oggetti Smarriti
È stato ritrovato un mazzo di chiavi in Via Brenta, nei pressi della via Fiume a Paternò.

Chi le riconosce può contattare la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]

