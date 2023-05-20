PATERNO’. TROVATO QUESTO TELEFONINO
È stato ritrovato questo telefonino nella giornata di ieri a Paternò.Il telefonino di marca Samsung è stato rinvenuto ad angolo tra via Boccaccio e via Petrarca.È stato consegnato ai Carabinieri di Pa...
A cura di Redazione
20 maggio 2023 12:21
È stato ritrovato questo telefonino nella giornata di ieri a Paternò.
Il telefonino di marca Samsung è stato rinvenuto ad angolo tra via Boccaccio e via Petrarca.
È stato consegnato ai Carabinieri di Paternò
PATERNO’. TROVATO QUESTO TELEFONINO