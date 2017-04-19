PATERNO': UN NUOVO PATTO POPOLARE PER LA CITTA'

SPAZIO AUTOGESTITO ELETTORALEÈ un progetto politico e programmatico volto alla creazione di una nuova classe dirigente che, con entusiasmo e professionalità, mira al rilancio ed alla crescita della Ci...

SPAZIO AUTOGESTITO ELETTORALE

È un progetto politico e programmatico volto alla creazione di una nuova classe dirigente che, con entusiasmo e professionalità, mira al rilancio ed alla crescita della Città di Paternò.

SPAZIO A PAGAMENTO