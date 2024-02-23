PATERNO' URGENTE AIUTATEMI A RITROVARE LOKI
A cura di Redazione
23 febbraio 2024 14:12
È stato smarrito questo cane. Pubblichiamo l'appello ricevuto:
Nella mattinata di oggi è scappato il mio cane in zona Tre fontane a Paternò
Il cane non è aggressivo ed è abituato a vivere in casa quindi è in pericolo, è anche microchippato.
È stato visto vicino il magazzino girasole di tre fontane, per favore condividete
Se qualcuno dovesse vederlo vi prego di contattarmi immediatamente
3467259494 - 3479896307 oppure la nostra redazione attraverso il numero whatsapp al 393 950477 oppure via email a [email protected]
