PATERNO' URGENTE AIUTATEMI A RITROVARE LOKI

È stato smarrito questo cane. Pubblichiamo l'appello ricevuto:Nella mattinata di oggi è scappato il mio cane in zona Tre fontane a PaternòIl cane non è aggressivo ed è abituato a vivere in casa quind...

A cura di Redazione 23 febbraio 2024 14:12

Condividi