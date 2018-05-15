PATERNO': Venerdi giornata della memoria "Insieme a Felicia

COMUNICATO STAMPA

Venerdì 18 maggio, alle ore 19.00 presso la stazione S.Marco, il Presidio Partecipativo del Patto per il Fiume Simeto organizza in collaborazione con Suds, un incontro con Gabriella Ebano, autrice del libro "Insieme a Felicia" per celebrare insieme la giornata della memoria delle vittime della mafia che usualmente viviamo a Paternò il 23 maggio con il mondo del volontariato, le istituzioni e la cittadinanza tutta.

Sarà un momento per conoscere meglio la figura della madre di Peppino Impastato e di altre donne che hanno patito e lottato la mafia, volendo così' rinnovare il nostro grazie a tutte loro come anche alle vittime di Capaci (che ricorderemo in particolare il 23 p.v.) ed a tutte le altre che ci hanno aiutato a liberarci dalla mafia.

Rinnoveremo inoltre il nostro impegno fattivo per fare la nostra parte.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Il Consiglio Direttivo del Presidio Partecipativo"