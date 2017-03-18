95047

Presentazione loghi del candidato sindaco Distefano

Ieri pomeriggio nella sede elettorale di "Rialzati Paternò" di piazza Indipendenza 16, il candidato sindaco di Paternò, Anthony Distefano, ha presentato ufficialmente alla stampa i loghi delle liste c...

18 marzo 2017 10:26
Ieri pomeriggio nella sede elettorale di "Rialzati Paternò" di piazza Indipendenza 16, il candidato sindaco di Paternò, Anthony Distefano, ha presentato ufficialmente alla stampa i loghi delle liste civiche "Rialzati Paternò" ed "Anthony Distefano sindaco".

"Dinanzi ad un momemto di sfiducia nei confronti della politica, dichiara Anthony Distefano, vogliamo entrare nel cuore dei cittadini e di coloro i quali vorranno sposare il nostro progetto civico, aperto a tutti ed a tutte le forze politiche. Presenteremo nei prossimi giorni i nomi dei candidati al consiglio comunale. Chiunque si aggregherá al nostro progetto lo farà senza imporre nulla. Se riusciremo a costruire una coalizione che abbracci tutte le forze politiche della città avremo compiuto uno sforzo storico. Questa sfida la vogliamo assolutamente vincere, questa città deve ritornare a sognare".

