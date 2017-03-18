Presentazione loghi del candidato sindaco Distefano

Ieri pomeriggio nella sede elettorale di "Rialzati Paternò" di piazza Indipendenza 16, il candidato sindaco di Paternò, Anthony Distefano, ha presentato ufficialmente alla stampa i loghi delle liste c...

Ieri pomeriggio nella sede elettorale di "Rialzati Paternò" di piazza Indipendenza 16, il candidato sindaco di Paternò, Anthony Distefano, ha presentato ufficialmente alla stampa i loghi delle liste civiche "Rialzati Paternò" ed "Anthony Distefano sindaco".

"Dinanzi ad un momemto di sfiducia nei confronti della politica, dichiara Anthony Distefano, vogliamo entrare nel cuore dei cittadini e di coloro i quali vorranno sposare il nostro progetto civico, aperto a tutti ed a tutte le forze politiche. Presenteremo nei prossimi giorni i nomi dei candidati al consiglio comunale. Chiunque si aggregherá al nostro progetto lo farà senza imporre nulla. Se riusciremo a costruire una coalizione che abbracci tutte le forze politiche della città avremo compiuto uno sforzo storico. Questa sfida la vogliamo assolutamente vincere, questa città deve ritornare a sognare".