PRESENTAZIONE "UN FATTO UMANO"

Nei giorni scorsi, "Agire", ha messo in campo la sua parte "culturale" , presentando al pubblico, in vista dello spettacolo " Un fatto Umano", che si terrà il 3 novembre presso il "piccolo Teatro" di...

Nei giorni scorsi, "Agire", ha messo in campo la sua parte "culturale" , presentando al pubblico, in vista dello spettacolo " Un fatto Umano", che si terrà il 3 novembre presso il "piccolo Teatro" di Paternò, una delle perle Paternesi, Giuseppe Parisi: un ragazzo giovanissimo, solo 18 anni. Una faccia bella, pulita, un viso che colpisce ed un'espressività nello sguardo che rapisce immediatamente. Un amore grande per le proprie radici, le proprie tradizioni ed una passione sfrenata, quasi viscerale per la recitazione. La semplicità di un ragazzo della sua età, l'umiltà di andare avanti piano ma in maniera costante.

Stasera, dichiara Concetta Sambataro, Presidente di Agire, ho avuto l'onore onore ed il pregio di poter presentare a Paternò uno dei suoi figli, un figlio destinato senza dubbio a darle lustro. Auguro a Giuseppe, una carriera lunga e sfavillante e mi auguro che tanti talenti della nostra terra, che invito a non arrendersi mai, possano trovare la loro strada, così come Giuseppe.

Al tavolo presente anche il professore Fallica, un po' il mentore di Giuseppe Parisi è Presidente della "Compagnia del Saraceno" e Alfio Parisi, consigliere di Agire, fratello e "Manager" di Giuseppe. Giuseppe Parisi vi aspetta dunque sabato 3 Novembre 2018 presso il piccolo teatro "Città di Paternò" per "UN FATTO UMANO", perchè le idee di chi ha lottato contro la mafia e ha sacrificato la propria vita, non sono morte e non moriranno perchè continuano a camminare sulle nostre gambe, continuano ad agitare orgogliosamente i nostri cuori.