PUBBLICAZIONE NECROLOGI E RICORRENZE, UN NUOVO SERVIZIO AL VIA SU 95047.IT

Al via un nuovo e utile servizio sulle pagine di 95047.it, Le NECROLOGIE E RICCORENZE 95047 per chi vuole aderire

Ci permettiamo di spiegare cos'è una NECROLOGIA:

Il necrologio, o necrologia, è una forma di annuncio funebre, di lunghezza variabile, che si pubblica su giornali e riviste in seguito alla morte, per chi non lo sapesse sono PURE A PAGAMENTO!! e comprende generalità e una piccola biografia, resa quale omaggio al defunto.

In epoca antica si usavano discorsi ed elogi funebri come quelli di Giulio Cesare; in seguito con l’avvento della stampa vi fu ampia diffusione dell’utilizzo dei necrologi. I dati riportati del defunto erano solo quelli essenziali (nome, date di nascita e di morte e causa del decesso). In seguito, nel XIX secolo John Thadeus Delane (1817-1879), editore inglese del Times, iniziò ad ampliarli con informazioni sulla vita e foto, ottenendo un grande successo.

Nel XX secolo la rivista The Economist dedicava ai necrologi una pagina a settimana con informazioni complete sui personaggi deceduti.

Gli annunci di morte hanno un loro specifico obiettivo.

Sicuramente come prima cosa servono a comunicare alle persone care che ci circondano la perdita di un affetto caro. Ragion per cui è di fondamentale importanza poter raggiungere quante più persone possibili, anche coloro che magari non frequentavano spesso il defunto ma ci tenevano particolarmente alla sua presenza.

Molte volte per i parenti e i congiunti occuparsi della questione di esequie, necrologi e quant’altro diventa un compito difficile che di certo non aiuta a gestire il dolore.

Provare a comunicare il proprio cordoglio ad una vasta gamma di persone non è facile, soprattutto in un momento in cui si vorrebbe trovare conforto in qualcosa che però non esiste, il ritorno della persona cara.

In questo contesto dunque, optare per un necrologio online vuol dire facilitare questo percorso già di per sé duro

Ma a cosa serve pubblicare la notizia di avvenuto decesso anche sul web?

Sicuramente consentono alla famiglia una comunicazione molto più tempestiva ad amici e parenti.

Questi ultimi saranno infatti più immediati nel mandare messaggi di condoglianze e di recarsi dai parenti del defunto per unirsi al dolore.

