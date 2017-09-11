RAGALNA: CARMINA IN HORTO 2017, VIII EDIZIONE

Nella cornice della villa Finocchiaro – a Ragalna - si è svolta l’VIII edizione della rassegna Carmina in Horto. L’evento culturale - nato nel 2003 dalla collaborazione dell’artista D’Inessa con Franc...

Nella cornice della villa Finocchiaro – a Ragalna - si è svolta l’VIII edizione della rassegna Carmina in Horto. L’evento culturale - nato nel 2003 dalla collaborazione dell’artista D’Inessa con Francesco Finocchiaro che ne è il direttore artistico – ha presentato al suo pubblico mostre di pittura, recital di poesie, cinema, musica, architettura e letteratura.

In questa edizione il protagonista è stato il Prof. Orazio Mellia di Acireale che ha presentato un’originale interpretazione della Divina Commedia, puntando sulla figura di Ulisse. Il viaggio verticale di Dante e quello orizzontale di Ulisse. Ad accompagnare questa riflessione letteraria le 21 fotografie di Alessandro Finocchiaro alla sua prima performace. Il fotografo ha esplorato i paesaggi immaginifici della nostra terra dai paesaggi di Dionisio a l’Etna passando per l’antica Ibla Major. Letteratura e Fotografia, emozioni raccordate dalla musica e dagli ospiti della serata che è stata impreziosita dal giornalista Salvo Fallica, ormai vero pigmalione dell’evento che segue ormai sin dalla sua istituzione. Un evento aperto a tutti – anche agli studenti - che dimostra che è possibile produrre occasioni di confronto a partire dall’iniziativa privata e che chiude la stagione estiva etnea. L’appuntamento biennale è ora per il 2019 per la IX edizione.