RUBRICA OGGETTI SMARRITI: OCCHIALI RITROVATI A PATERNÒ
Nella rubrica dedicata agli oggetti smarriti, riceviamo e pubblichiamo il seguente annuncio: sono stati ritrovati degli occhiali a Paternò.
Questi occhiali sono stati rinvenuti in via Madonna della Scala, nelle vicinanze della Chiesa di Santa Rita. L'oggetto smarrito è attualmente custodito presso l'attività commerciale CARTOCOPYSERVICE, situata in Via Vittorio Emanuele, 313.
Chiunque riconosca gli occhiali è invitato a recuperarli recandosi direttamente presso il suddetto indirizzo commerciale. In alternativa, è possibile contattare la redazione attraverso il numero WhatsApp al 393 950477 o inviando un'email a [email protected].
La redazione ringrazia anticipatamente per la collaborazione e invita tutti coloro che potrebbero aver perso degli oggetti a contattare la nostra rubrica per facilitare la restituzione degli stessi ai legittimi proprietari.