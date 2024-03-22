RUBRICA OGGETTI SMARRITI: OCCHIALI RITROVATI A PATERNÒ

Nella rubrica dedicata agli oggetti smarriti, riceviamo e pubblichiamo il seguente annuncio: sono stati ritrovati degli occhiali a Paternò.Questi occhiali sono stati rinvenuti in via Madonna della Sca...

A cura di Redazione 22 marzo 2024 08:40

Condividi