RUBRICA OGGETTI SMARRITI: OCCHIALI RITROVATI IN ZONA CORSO ITALIA

Oggi ho trovato un paio di occhiali da vista in piazza Rosario Livatino.Sapendo quanto possa essere problematico e scomodo perdere un oggetto così importante, ho deciso di portarli al Bar Party.Per ch...

24 maggio 2024 19:51
Oggetti Smarriti
Oggi ho trovato un paio di occhiali da vista in piazza Rosario Livatino.

Sapendo quanto possa essere problematico e scomodo perdere un oggetto così importante, ho deciso di portarli al Bar Party.

Per chi eventualmente li stesse cercando, gli occhiali sono stati consegnati al Bar Party e possono essere recuperati lì.

Vi allego alcune foto degli occhiali per facilitare il riconoscimento.

Speriamo che questo messaggio possa aiutare il legittimo proprietario a ritrovare i suoi occhiali.

Grazie per l'attenzione e per la collaborazione.

