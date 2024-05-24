RUBRICA OGGETTI SMARRITI: OCCHIALI RITROVATI IN ZONA CORSO ITALIA

Oggi ho trovato un paio di occhiali da vista in piazza Rosario Livatino.Sapendo quanto possa essere problematico e scomodo perdere un oggetto così importante, ho deciso di portarli al Bar Party.Per ch...

A cura di Redazione 24 maggio 2024 19:51

