RUBRICA OGGETTI SMARRITI: OCCHIALI RITROVATI IN ZONA CORSO ITALIA
Oggi ho trovato un paio di occhiali da vista in piazza Rosario Livatino.
Sapendo quanto possa essere problematico e scomodo perdere un oggetto così importante, ho deciso di portarli al Bar Party.
Per chi eventualmente li stesse cercando, gli occhiali sono stati consegnati al Bar Party e possono essere recuperati lì.
Vi allego alcune foto degli occhiali per facilitare il riconoscimento.
Speriamo che questo messaggio possa aiutare il legittimo proprietario a ritrovare i suoi occhiali.
Grazie per l'attenzione e per la collaborazione.