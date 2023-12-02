RUBRICA SOS ANIMALI. PATERNO’ AIUTO URGENTE PER UNA CUCCIOLA SMARRITA IN ZONA ACQUAROSSA

Attraverso la rubrica SOS ANIMALI ci arriva questo appello per aiutare a ritrovare una cucciola di Jack Russell di soli 6 mesi.La piccola è scomparsa in zona Acquarossa Paternò più precisamente in Con...

Attraverso la rubrica SOS ANIMALI ci arriva questo appello per aiutare a ritrovare una cucciola di Jack Russell di soli 6 mesi.

La piccola è scomparsa in zona Acquarossa Paternò più precisamente in Contrada San Lazzara e la sua famiglia è angosciata dalla sua assenza.

La cucciola è identificata da un microchip, il che facilita il processo di identificazione. Si prega chiunque abbia informazioni o abbia visto qualcosa di contattare immediatamente la famiglia al numero 3921980925 oppure la nostra redazione al numero whatsapp 393 9504777