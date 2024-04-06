RUBRICA SOS ANIMALI. PATERNÓ. CUCCIOLO IN ZONA VIA FRANCESCO BARACCA

Nella speranza di riunire un dolce amico a quattro zampe con il suo amato proprietario, chiediamo il tuo aiuto prezioso, cari lettori della rubrica SOS Animali offerta dal sito di 95047.it.Questa crea...

Nella speranza di riunire un dolce amico a quattro zampe con il suo amato proprietario, chiediamo il tuo aiuto prezioso, cari lettori della rubrica SOS Animali offerta dal sito di 95047.it

.Questa creatura pelosa è stata avvistata in zona via Francesco Baracca, a Paternò, senza apparente compagnia umana

Questo tenero cane sembra vagare smarrito, in cerca del suo rifugio e della sua famiglia. Il suo aspetto è ben curato, suggerendo che potrebbe essere un animale domestico amato e ben curato.

Chiediamo gentilmente ai nostri lettori di diffondere questa foto e le informazioni fornite, affinché possiamo riportare questo adorabile compagno al caldo abbraccio del suo legittimo proprietario. Se riconosci questo cane o hai qualsiasi informazione che possa aiutarci a riunirlo con la sua famiglia puoi contattare WhatsApp al numero 393 950477. In alternativa, puoi inviare un'email a [email protected].

Grazie per il vostro costante impegno nell'aiutare i nostri amici a quattro zampe e per contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti gli animali!