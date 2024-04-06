95047

RUBRICA SOS ANIMALI. PATERNÓ. CUCCIOLO IN ZONA VIA FRANCESCO BARACCA

Nella speranza di riunire un dolce amico a quattro zampe con il suo amato proprietario, chiediamo il tuo aiuto prezioso, cari lettori della rubrica SOS Animali offerta dal sito di 95047.it.Questa crea...

06 aprile 2024 09:19
SOS Animali
Nella speranza di riunire un dolce amico a quattro zampe con il suo amato proprietario, chiediamo il tuo aiuto prezioso, cari lettori della rubrica SOS Animali offerta dal sito di 95047.it

.Questa creatura pelosa è stata avvistata in zona via Francesco Baracca, a Paternò, senza apparente compagnia umana

Questo tenero cane sembra vagare smarrito, in cerca del suo rifugio e della sua famiglia. Il suo aspetto è ben curato, suggerendo che potrebbe essere un animale domestico amato e ben curato.

Chiediamo gentilmente ai nostri lettori di diffondere questa foto e le informazioni fornite, affinché possiamo riportare questo adorabile compagno al caldo abbraccio del suo legittimo proprietario. Se riconosci questo cane o hai qualsiasi informazione che possa aiutarci a riunirlo con la sua famiglia puoi contattare WhatsApp al numero 393 950477. In alternativa, puoi inviare un'email a [email protected].

Grazie per il vostro costante impegno nell'aiutare i nostri amici a quattro zampe e per contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti gli animali!

