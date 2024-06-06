RUBRICA SOS ANIMALI: SMARRITO CANE YORKSHIRE IN ZONA GIACONIA - PALAZZOLO

Il giorno 4 giugno è stato smarrito un cane di razza Yorkshire nella zona di Giaconia - Palazzolo. Si tratta di un cane di piccola taglia, affettuoso e socievole. Ogni segnalazione può essere fondame...

Il giorno 4 giugno è stato smarrito un cane di razza Yorkshire nella zona di Giaconia - Palazzolo.

Si tratta di un cane di piccola taglia, affettuoso e socievole. Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportarlo a casa sano e salvo.

Il cane indossa un collare blu che riporta il suo nome e il recapito del proprietario. Se qualcuno lo vede o ha informazioni utili, è pregato di contattare il numero indicato.

Grazie per la collaborazione!

Contatto: 349 8590682

In alternativa, è possibile contattare la nostra redazione tramite WhatsApp al numero 393 950477 o via email all’indirizzo [email protected].