RUBRICA SOS ANIMALI: SMARRITO CANE YORKSHIRE IN ZONA GIACONIA - PALAZZOLO
Il giorno 4 giugno è stato smarrito un cane di razza Yorkshire nella zona di Giaconia - Palazzolo.
Si tratta di un cane di piccola taglia, affettuoso e socievole. Ogni segnalazione può essere fondamentale per riportarlo a casa sano e salvo.
Il cane indossa un collare blu che riporta il suo nome e il recapito del proprietario. Se qualcuno lo vede o ha informazioni utili, è pregato di contattare il numero indicato.
Grazie per la collaborazione!
Contatto: 349 8590682
