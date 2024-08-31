S.O.S. ANIMALI: GATTINA RITROVATA IN VIA SARDEGNA A PATERNÒ – QUALCUNO LA STA CERCANDO?

Oggi nella nostra rubrica S.O.S. Animali, vogliamo segnalare il ritrovamento di una dolce gattina in via Sardegna, a Paternò. Questa piccola pelosetta, visibilmente smarrita, è stata trovata da una pe...

Oggi nella nostra rubrica S.O.S. Animali, vogliamo segnalare il ritrovamento di una dolce gattina in via Sardegna, a Paternò. Questa piccola pelosetta, visibilmente smarrita, è stata trovata da una persona di buon cuore che, al momento, la sta tenendo al sicuro.

La gattina sembra in buone condizioni e, nonostante l’attenzione ricevuta, è evidente che potrebbe appartenere a qualcuno che la sta cercando disperatamente. Se avete perso una gattina in questa zona o conoscete qualcuno che potrebbe essere il proprietario, vi invitiamo a mettervi in contatto al più presto.

Purtroppo, chi l’ha trovata non può tenerla in casa a lungo, quindi è urgente trovare il suo proprietario o, in alternativa, una nuova famiglia pronta ad accoglierla.

Se avete informazioni o siete interessati ad aiutare, non esitate a chiamare il numero 3297389400. Ogni condivisione e ogni aiuto possono fare la differenza per riportare questa piccola al suo focolare.

Grazie a tutti per la collaborazione e per l’amore che dimostrate verso i nostri amici a quattro zampe.