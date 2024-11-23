S.O.S. OGGETTI SMARRITI - CHIAVI TROVATE IN VIA VITTORIO EMANUELE
Nella rubrica dedicata agli oggetti smarriti di 95047.it, segnaliamo il ritrovamento di un mazzo di chiavi in via Vittorio Emanuele alta.Se pensate che possano essere le vostre, potete ritirarle press...
A cura di Redazione
23 novembre 2024 09:59
Nella rubrica dedicata agli oggetti smarriti di 95047.it, segnaliamo il ritrovamento di un mazzo di chiavi in via Vittorio Emanuele alta.
Se pensate che possano essere le vostre, potete ritirarle presso il nostro ufficio situato in via Vittorio Emanuele 379.
Per ulteriori informazioni o segnalazioni, non esitate a contattarci. Il nostro obiettivo è aiutarvi a recuperare ciò che avete perso!
Restate connessi a 95047.it per altri annunci e comunicazioni utili.