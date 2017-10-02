“Paternò ha bisogno del suo rappresentante a Palermo e Antonello Sinatra è la migliore espressione per la città” - sono state queste le parole del coordinatore provinciale di Forza Italia ed europarla...

“Paternò ha bisogno del suo rappresentante a Palermo e Antonello Sinatra è la migliore espressione per la città” - sono state queste le parole del coordinatore provinciale di Forza Italia ed europarlamentare Salvo Pogliese che è intervenuto venerdì pomeriggio all'apertura del Comitato elettorale del candidato paternese al Parlamento siciliano Antonello Sinatra. Ad accogliere il primo discorso del candidato, c’era la folla delle grandi occasioni.

Un progetto di coerenza politica e professionale quello di Sinatra che segue la stessa direzione delle elezioni comunali con il simbolo che ormai da anni segna il suo impegno per la città e che si propone di dare ascolto a migliaia di cittadini del territorio etneo.

“Sono assolutamente convinto che la politica sia essenzialmente servizio – ha affermato Sinatra ufficializzando la sua candidatura – e per questo abbiamo scelto un simbolo che non è frutto di strategie ma semplice traduzione di idee. Le famiglie, infatti, sono al centro del mio operato ormai da venticinque anni. Ho ascoltato e compreso le loro esigenze, ho risposto a domande ed offerto servizio perché ho sempre creduto che il futuro è in quello che noi stessi insegniamo ai nostri figli, nei valori che tramandiamo e nell'esempio che portiamo”.

Da oggi inizia un nuovo percorso che sarà fatto di progetti, di idee condivise e di azioni concrete. “La scelta di Nello Musumeci come candidato governatore - ha concluso Pogliese - è una scelta approvata e condivisa da tanti e rappresenta l'unica scommessa vincente che la Sicilia abbia mai fatto”.

SINATRA APRE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI. CON LUI, IL COORDINATORE PROVINCIALE DI FORZA ITALIA, SALVO POGLIESE

