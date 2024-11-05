SMARRITO CIRNECO ZONA PALAZZOLO BELPASSO

Un appello disperato giunge da Palazzolo, Belpasso (CT), dove oggi intorno alle 12:00 è scomparso un esemplare di Cirneco dell'Etna. Questo piccolo amico a quattro zampe si è allontanato dalla sua abi...

Un appello disperato giunge da Palazzolo, Belpasso (CT), dove oggi intorno alle 12:00 è scomparso un esemplare di Cirneco dell'Etna.

Questo piccolo amico a quattro zampe si è allontanato dalla sua abitazione e, da quel momento, non si hanno più notizie di lui.

Il Cirneco, purtroppo, non indossava il collare ed è dotato di microchip, dettaglio che rende le ricerche ancora più complicate e preoccupanti per i suoi proprietari, che sperano nell’aiuto della comunità per riportarlo a casa.

Chiunque abbia avvistato il cane o possa fornire informazioni utili sul suo ritrovamento è gentilmente pregato di contattare il numero 348 580 3696.

Diffondiamo questo appello e uniamoci per aiutare a ritrovare questo adorabile amico a quattro zampe!