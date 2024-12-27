SOS ANIMALI: AIUTATECI A RITROVARE LA NOSTRA LULÙ!

Un grido d’aiuto arriva dalla nostra rubrica dedicata agli amici a quattro (o due!) zampe: ieri pomeriggio è stata smarrita Lulù, una dolcissima cocorita molto speciale per la sua famiglia.Lulù è faci...

Un grido d’aiuto arriva dalla nostra rubrica dedicata agli amici a quattro (o due!) zampe: ieri pomeriggio è stata smarrita Lulù, una dolcissima cocorita molto speciale per la sua famiglia.

Lulù è facilmente riconoscibile: è completamente gialla, con due macchiette bianche sulle guance e occhi rossi. La sua famiglia è disperata e chiede l’aiuto di tutti per poterla ritrovare.

L’ultima volta è stata avvistata nella zona del "Palazzo di Ferro", residence Garden Stars, via Sardegna, ma potrebbe essere ovunque nel paese.

Se la vedete o avete qualsiasi informazione, contattate subito il numero 3294350530. Ogni segnalazione è preziosa per riportare Lulù a casa!

Vi ringraziamo per la collaborazione e speriamo di ricevere presto buone notizie!