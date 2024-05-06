SOS ANIMALI: CANE SMARRITO A PATERNÒ, AIUTO PER TROVARE MILO

Oggi, nella zona di via Tito Speri a Paternò, si è smarrito un cane di nome Milo, simile a un Chihuahua maschio di colore beige e bianco con pelo raso, di 3 anni di età e dotato di microchip.Milo è st...

Milo è stato già segnalato come smarrito alle autorità competenti, inclusi i vigili urbani e i carabinieri. La sua famiglia è molto preoccupata e desidera riportarlo a casa al più presto.

Chiunque abbia notizie su Milo o lo abbia avvistato è pregato di contattare immediatamente ai seguenti numeri:

345 495 5923

388 696 8404

Ogni informazione, anche la più piccola, potrebbe essere cruciale per riunire Milo con la sua famiglia amorevole.

Si prega di condividere questa informazione e aiutare a diffondere la ricerca di Milo nella comunità di Paternò e dintorni.

Grazie per il vostro sostegno e la vostra collaborazione.