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SOS Animali | Smarrito a Paternò il pappagallino “Tito”: appello dei proprietari

Smarrito un pappagallino domestico in zona via Sardegna

A cura di Redazione Redazione
25 maggio 2026 16:29
SOS Animali | Smarrito a Paternò il pappagallino “Tito”: appello dei proprietari -
Paternò
SOS Animali
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Si cerca “Tito”, un pappagallino domestico della specie calopsitta smarrito nella tarda mattinata di oggi nella zona di via Sardegna, a Paternò.

Il piccolo volatile, facilmente riconoscibile per il piumaggio grigio con il volto giallo e le tipiche guance arancioni, si sarebbe allontanato intorno alle ore 12. I proprietari chiedono l’aiuto dei cittadini per riuscire a riportarlo a casa al più presto.

“Tito” risponde al proprio nome ed è abituato al contatto con le persone. Chiunque dovesse avvistarlo o recuperarlo può contattare immediatamente il numero indicato.

La famiglia ha inoltre annunciato una ricompensa per chi contribuirà concretamente al ritrovamento dell’animale.

📞 Contatti: 371 339 6196

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