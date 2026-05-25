SOS Animali | Smarrito a Paternò il pappagallino “Tito”: appello dei proprietari
Smarrito un pappagallino domestico in zona via Sardegna
Si cerca “Tito”, un pappagallino domestico della specie calopsitta smarrito nella tarda mattinata di oggi nella zona di via Sardegna, a Paternò.
Il piccolo volatile, facilmente riconoscibile per il piumaggio grigio con il volto giallo e le tipiche guance arancioni, si sarebbe allontanato intorno alle ore 12. I proprietari chiedono l’aiuto dei cittadini per riuscire a riportarlo a casa al più presto.
“Tito” risponde al proprio nome ed è abituato al contatto con le persone. Chiunque dovesse avvistarlo o recuperarlo può contattare immediatamente il numero indicato.
La famiglia ha inoltre annunciato una ricompensa per chi contribuirà concretamente al ritrovamento dell’animale.
📞 Contatti: 371 339 6196