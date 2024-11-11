SOS ANIMALI: SMARRITO ALAN, ROTTWEILER IN ZONA CASTELLO NORMANNO

Oggi a Paternò, nella zona del Castello Normanno, si è smarrito un cane di razza Rottweiler di nome Alan. Ha 11 anni ed è un vecchietto dolce e buono, con una caratteristica particolare: una grossa ci...

Oggi a Paternò, nella zona del Castello Normanno, si è smarrito un cane di razza Rottweiler di nome Alan. Ha 11 anni ed è un vecchietto dolce e buono, con una caratteristica particolare: una grossa cisti sul collo che richiede un'operazione urgente.

Alan è un cane anziano e probabilmente disorientato, quindi ogni ora è preziosa per garantirgli un ritorno in sicurezza. La famiglia è molto preoccupata e chiede l’aiuto di tutti i residenti e dei visitatori della zona per segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti.

Chiunque lo veda o abbia informazioni su di lui, è pregato di contattare immediatamente uno dei seguenti numeri di telefono: 348 056 7517 392 229 1406

Ogni segnalazione può fare la differenza! Aiutiamo Alan a tornare a casa e a ricevere le cure di cui ha bisogno.