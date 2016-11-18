Sospensione transito e sosta veicoli, con rimozione forzata ambo i lati, in Piazza Umberto

Nei giorni 19 e 26 Novembre 2016, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ciascuno di detti giorni, è sospesa la sosta dei veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata, su...

Nei giorni 19 e 26 Novembre 2016, dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ciascuno di detti giorni, è sospesa la sosta dei veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata, su tutta la Piazza Umberto, mentre, sempre nei giorni e nella piazza su sopra indicati, dalle ore 20,00 alle ore 24,00, è sospesa la circolazione veicolare.

Pertanto, i flussi veicolari provenienti da via N. Sauro e da via Poggio, diretti in Piazza S. Barbara, saranno deviati per via Gessai, mentre quelli provenienti da via S. Caterina, saranno deviati per via Monastero o via S. Marco.

Potranno derogare alla presente i mezzi di soccorso, di polizia e di erogazione di servizi ( Telecom, Enel, Sicilmetano, ecc.)