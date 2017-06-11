SPOGLIO IN TEMPO REALE 01.26

L'affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l'affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai pr...

L'affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l'affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai primi dati usciti dalle sezioni, lotta dura tra Naso e Distefano, mentre sembra staccato il candidato dei 5 stelle La Delfa. Molto più indietro l'uscente Mangano e Lombardo. Se i numeri mantengono le percentuali emerse dai primi scrutini il 25 giugno saranno Nino Naso ed Anthony Distefano a sfidarsi per diventare sindaco di Paternò, ma c'è anche la possibilità di una vittoria di Naso al primo turno.

ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:

Naso 5

Distefano 4

La Delfa 2

Mangano 1

SEZIONE 40

Naso 338

Distefano 162

La Delfa 90

Mangano 35

Lombardo 6

SEZIONE 34

Naso 134

Distefano 381

La Delfa 95

Mangano 40

Lombardo 10