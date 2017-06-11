SPOGLIO IN TEMPO REALE 01.45
L'affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l'affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai pr...
L'affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l'affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai primi dati usciti dalle sezioni, lotta dura tra Naso e Distefano, mentre sembra staccato il candidato dei 5 stelle La Delfa. Molto più indietro l'uscente Mangano e Lombardo. Se i numeri mantengono le percentuali emerse dai primi scrutini il 25 giugno saranno Nino Naso ed Anthony Distefano a sfidarsi per diventare sindaco di Paternò, ma c'è anche la possibilità di una vittoria di Naso al primo turno.
ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:
Naso 5
Distefano 4
La Delfa 2
Mangano 1
SEZIONE 40
Naso 338
Distefano 162
La Delfa 90
Mangano 35
Lombardo 6
SEZIONE 34
Naso 134
Distefano 381
La Delfa 95
Mangano 40
Lombardo 10