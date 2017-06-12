SPOGLIO IN TEMPO REALE AGGIORNATO ALLE ORE 02.55
L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai primi dati usciti dalle sezioni, lotta dura tra Naso e Distefano, mentre sembra staccato il candidato dei 5 stelle La Delfa. Molto più indietro l’uscente Mangano e Lombardo. Se i numeri mantengono le percentuali emerse dai primi scrutini il 25 giugno saranno Nino Naso ed Anthony Distefano a sfidarsi per diventare sindaco di Paternò, ma c’è anche la possibilità di una vittoria di Naso al primo turno.
ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:
SEZIONE 5
Naso 215
Distefano 165
La Delfa 115
Mangano 37
Lombardo 28
SEZIONE 6
Naso 163
Distefano 164
La Delfa 74
Mangano 42
Lombardo 14
SEZIONE 12
Naso 278
Distefano 192
La Delfa 122
Mangano 44
Lombardo 6
SEZIONE 22
Naso 263
Distefano 194
La Delfa 94
Mangano 49
Lombardo 8
SEZIONE 25
Naso 296
Distefano 171
La Delfa 105
Mangano 37
Lombardo 3
SEZIONE 34
Naso 134
Distefano 381
La Delfa 95
Mangano 40
Lombardo 10
SEZIONE 40
Naso 338
Distefano 162
La Delfa 90
Mangano 35
Lombardo 6
SEZIONE 45
Naso 282
Distefano 205
La Delfa 124
Mangano 30
Lombardo 9
SEZIONE 47
Naso 5
Distefano 4
La Delfa 1
Mangano 2
Lombardo .0