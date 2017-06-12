SPOGLIO IN TEMPO REALE AGGIORNATO ALLE ORE 07.20

Si segnalano ancora operazioni di scrutinio in corso in alcune sezione, come la n°10 del magistrale ancora a metà dello scrutinio.Il sito del comune è fermo a 6 sezione su 47.Comunque, secondo i dati...

Si segnalano ancora operazioni di scrutinio in corso in alcune sezione, come la n°10 del magistrale ancora a metà dello scrutinio.

Il sito del comune è fermo a 6 sezione su 47.

Comunque, secondo i dati in nostro possesso, NINO NASO sarebbe il nuovo sindaco di Paternò , superando il 40% dei consensi, segue Distefano Antonino Alberto Alessio

L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì. Dai primi dati usciti dalle sezioni, lotta dura tra Naso e Distefano, mentre sembra staccato il candidato dei 5 stelle La Delfa. Molto più indietro l’uscente Mangano e Lombardo. Se i numeri mantengono le percentuali emerse dai primi scrutini il 25 giugno saranno Nino Naso ed Anthony Distefano a sfidarsi per diventare sindaco di Paternò, ma c’è anche la possibilità di una vittoria di Naso al primo turno.

ELENCO SEZIONI IN AGGIORNAMENTO:

SEZIONE 5

Naso 225

Distefano 168

La Delfa 119

Mangano 36

Lombardo 16

SEZIONE 6

Naso 163

Distefano 164

La Delfa 74

Mangano 42

Lombardo 14

SEZIONE 12

Naso 278

Distefano 192

La Delfa 122

Mangano 44

Lombardo 6

SEZIONE 21

Naso 287

Distefano 179

La Delfa 43

Mangano 17

Lombardo 2

SEZIONE 22

Naso 263

Distefano 194

La Delfa 94

Mangano 49

Lombardo 8

SEZIONE 25

Naso 296

Distefano 171

La Delfa 105

Mangano 37

Lombardo 3

SEZIONE 26

Naso 293

Distefano 145

La Delfa 89

Mangano 32

Lombardo 3

SEZIONE 28

Naso 410

Distefano 147

La Delfa 120

Mangano 44

Lombardo 4

SEZIONE 31

Naso 284

Distefano 170

La Delfa 92

Mangano 63

Lombardo 7

SEZIONE 34

Naso 381

Distefano 134

La Delfa 95

Mangano 40

Lombardo 10

SEZIONE 40

Naso 338

Distefano 162

La Delfa 90

Mangano 35

Lombardo 6

SEZIONE 43

Naso 159

Distefano 102

La Delfa 70

Mangano 25

Lombardo 9

SEZIONE 44

Naso 144

Distefano 139

La Delfa np

Mangano np

Lombardo np

SEZIONE 45

Naso 282

Distefano 205

La Delfa 124

Mangano 30

Lombardo 9

SEZIONE 46

Naso 257

Distefano 182

La Delfa 111

Mangano 65

Lombardo 2

SEZIONE 47

Naso 5

Distefano 4

La Delfa 1

Mangano 2

Lombardo .0