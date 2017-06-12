95047

SPOGLIO IN TEMPO REALE ELENCO DEFINITIVO

NINO NASO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI  segue Distefano Antonino Alberto AlessioL’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 av...

A cura di Redazione Redazione
12 giugno 2017 16:01
SPOGLIO IN TEMPO REALE ELENCO DEFINITIVO -
Amministrative 2022
Spoglio in tempo reale
Condividi

NINO NASO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI  segue Distefano Antonino Alberto Alessio

L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì.

ELENCO SEZIONI DEFINITIVO

Sezione 1

1Antonino NASO detto NINO20740,27%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY18435,80%3Salvatore LA DELFA7113,81%4Antonino LOMBARDO112,14%5Mauro MANGANO417,98%Schede bianche: 5   0,93%      Totale voti non validi: 21   3,89%

Sezione 2

1Antonino NASO detto NINO20332,74%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY22636,45%3Salvatore LA DELFA11318,23%4Antonino LOMBARDO182,90%5Mauro MANGANO609,68%Schede bianche: 1   0,16%      Totale voti non validi: 12   1,90%

Sezione 3

1Antonino NASO detto NINO17739,42%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY12527,84%3Salvatore LA DELFA9521,16%4Antonino LOMBARDO132,90%5Mauro MANGANO398,69%Schede bianche: 1   0,22%      Totale voti non validi: 13   2,81%

Sezione 4

1Antonino NASO detto NINO18945,65%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY12129,23%3Salvatore LA DELFA7117,15%4Antonino LOMBARDO61,45%5Mauro MANGANO276,52%Schede bianche: 2   0,46%      Totale voti non validi: 15   3,48%

Sezione 5

1Antonino NASO detto NINO22539,89%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16829,79%3Salvatore LA DELFA11921,10%4Antonino LOMBARDO162,84%5Mauro MANGANO366,38%Schede bianche: 3   0,52%      Totale voti non validi: 11   1,90%

Sezione 6

1Antonino NASO detto NINO16335,67%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16435,89%3Salvatore LA DELFA7416,19%4Antonino LOMBARDO143,06%5Mauro MANGANO429,19%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 8   1,72%

Sezione 7

1Antonino NASO detto NINO20838,03%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY21739,67%3Salvatore LA DELFA7814,26%4Antonino LOMBARDO61,10%5Mauro MANGANO386,95%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 12   2,15%

Sezione 8

1Antonino NASO detto NINO30243,33%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19828,41%3Salvatore LA DELFA14420,66%4Antonino LOMBARDO111,58%5Mauro MANGANO426,03%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 9   1,27%

Sezione 9

1Antonino NASO detto NINO26735,70%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY27336,50%3Salvatore LA DELFA15420,59%4Antonino LOMBARDO60,80%5Mauro MANGANO486,42%Schede bianche: 3   0,39%      Totale voti non validi: 14   1,83%

Sezione 10

1Antonino NASO detto NINO26640,92%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19630,15%3Salvatore LA DELFA13020,00%4Antonino LOMBARDO50,77%5Mauro MANGANO538,15%Schede bianche: 3   0,43%      Totale voti non validi: 51   7,24%

Sezione 11

1Antonino NASO detto NINO29042,09%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY26338,17%3Salvatore LA DELFA8912,92%4Antonino LOMBARDO60,87%5Mauro MANGANO415,95%Schede bianche: 3   0,42%      Totale voti non validi: 26   3,62%

Sezione 12

1Antonino NASO detto NINO27843,30%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19229,91%3Salvatore LA DELFA12219,00%4Antonino LOMBARDO60,93%5Mauro MANGANO446,85%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 5   0,77%

Sezione 13

1Antonino NASO detto NINO25433,69%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY26835,54%3Salvatore LA DELFA16722,15%4Antonino LOMBARDO121,59%5Mauro MANGANO537,03%Schede bianche: 1   0,13%      Totale voti non validi: 44   5,51%

Sezione 14

1Antonino NASO detto NINO38352,25%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20327,69%3Salvatore LA DELFA8812,01%4Antonino LOMBARDO70,95%5Mauro MANGANO527,09%Schede bianche: 5   0,66%      Totale voti non validi: 14   1,86%

Sezione 15

1Antonino NASO detto NINO26846,77%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17831,06%3Salvatore LA DELFA7613,26%4Antonino LOMBARDO132,27%5Mauro MANGANO386,63%Schede bianche: 1   0,17%      Totale voti non validi: 28   4,65%

Sezione 16

1Antonino NASO detto NINO30843,38%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY22431,55%3Salvatore LA DELFA11916,76%4Antonino LOMBARDO131,83%5Mauro MANGANO466,48%Schede bianche: 2   0,27%      Totale voti non validi: 28   3,78%

Sezione 17

1Antonino NASO detto NINO38859,51%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY15223,31%3Salvatore LA DELFA8012,27%4Antonino LOMBARDO71,07%5Mauro MANGANO253,83%Schede bianche: 3   0,45%      Totale voti non validi: 15   2,24%

Sezione 18

1Antonino NASO detto NINO32950,46%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20230,98%3Salvatore LA DELFA7511,50%4Antonino LOMBARDO91,38%5Mauro MANGANO375,67%Schede bianche: 1   0,15%      Totale voti non validi: 14   2,10%

Sezione 19

1Antonino NASO detto NINO33248,26%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY21130,67%3Salvatore LA DELFA10014,53%4Antonino LOMBARDO101,45%5Mauro MANGANO355,09%Schede bianche: 2   0,27%      Totale voti non validi: 48   6,50%

Sezione 20

1Antonino NASO detto NINO29344,87%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20431,24%3Salvatore LA DELFA10015,31%4Antonino LOMBARDO81,23%5Mauro MANGANO487,35%Schede bianche: 3   0,43%      Totale voti non validi: 44   6,29%

Sezione 21

1Antonino NASO detto NINO34051,91%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20230,84%3Salvatore LA DELFA7210,99%4Antonino LOMBARDO111,68%5Mauro MANGANO304,58%Schede bianche: 4   0,59%      Totale voti non validi: 23   3,37%

Sezione 22

1Antonino NASO detto NINO29445,87%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19430,27%3Salvatore LA DELFA9614,98%4Antonino LOMBARDO81,25%5Mauro MANGANO497,64%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 11   1,69%

Sezione 23

1Antonino NASO detto NINO35053,27%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY15824,05%3Salvatore LA DELFA9214,00%4Antonino LOMBARDO131,98%5Mauro MANGANO446,70%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 13   1,94%

Sezione 24

1Antonino NASO detto NINO17751,45%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY9627,91%3Salvatore LA DELFA5315,41%4Antonino LOMBARDO30,87%5Mauro MANGANO154,36%Schede bianche: 1   0,27%      Totale voti non validi: 19   5,22%

Sezione 25

1Antonino NASO detto NINO29648,45%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17127,99%3Salvatore LA DELFA10417,02%4Antonino LOMBARDO30,49%5Mauro MANGANO376,06%Schede bianche: 1   0,16%      Totale voti non validi: 13   2,08%

Sezione 26

1Antonino NASO detto NINO29352,14%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY14525,80%3Salvatore LA DELFA8915,84%4Antonino LOMBARDO30,53%5Mauro MANGANO325,69%Schede bianche: 3   0,51%      Totale voti non validi: 25   4,24%

Sezione 27

1Antonino NASO detto NINO29450,95%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17129,64%3Salvatore LA DELFA7112,31%4Antonino LOMBARDO50,87%5Mauro MANGANO366,24%Schede bianche: 2   0,33%      Totale voti non validi: 19   3,18%

Sezione 28

1Antonino NASO detto NINO41156,61%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY14720,25%3Salvatore LA DELFA12016,53%4Antonino LOMBARDO40,55%5Mauro MANGANO446,06%Schede bianche: 2   0,27%      Totale voti non validi: 17   2,28%

Sezione 29

1Antonino NASO detto NINO30350,33%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17829,57%3Salvatore LA DELFA7612,62%4Antonino LOMBARDO81,33%5Mauro MANGANO376,15%Schede bianche: 2   0,30%      Totale voti non validi: 61   9,17%

Sezione 30

1Antonino NASO detto NINO32654,24%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY13522,46%3Salvatore LA DELFA8113,48%4Antonino LOMBARDO71,16%5Mauro MANGANO528,65%Schede bianche: 2   0,32%      Totale voti non validi: 13   2,11%

Sezione 31

1Antonino NASO detto NINO28446,10%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17027,60%3Salvatore LA DELFA9214,94%4Antonino LOMBARDO71,14%5Mauro MANGANO6310,23%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 20   3,14%

Sezione 32

1Antonino NASO detto NINO29850,94%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16127,52%3Salvatore LA DELFA6811,62%4Antonino LOMBARDO30,51%5Mauro MANGANO559,40%Schede bianche: 2   0,32%      Totale voti non validi: 38   6,08%

Sezione 33

1Antonino NASO detto NINO27447,24%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19032,76%3Salvatore LA DELFA8113,97%4Antonino LOMBARDO20,34%5Mauro MANGANO335,69%Schede bianche: 2   0,31%      Totale voti non validi: 70   10,74%

Sezione 34

1Antonino NASO detto NINO38257,62%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY13620,51%3Salvatore LA DELFA9514,33%4Antonino LOMBARDO101,51%5Mauro MANGANO406,03%Schede bianche: 0   0,00%      Totale voti non validi: 13   1,92%

Sezione 35

1Antonino NASO detto NINO32447,58%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY217

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047