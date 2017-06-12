SPOGLIO IN TEMPO REALE ELENCO DEFINITIVO
NINO NASO E' IL NUOVO SINDACO DI PATERNO', SUPERANDO AL PRIMO TURNO IL 40% DEI CONSENSI segue Distefano Antonino Alberto Alessio
L’affluenza a Paternò è stata del 71,41%, con 29480 votanti su 41280 aventi diritto, cinque anni fa, l’affluenza si era fermata oltre il 77%, ma allora si votava anche nella giornata di lunedì.
ELENCO SEZIONI DEFINITIVOSezione 1
1Antonino NASO detto NINO20740,27%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY18435,80%3Salvatore LA DELFA7113,81%4Antonino LOMBARDO112,14%5Mauro MANGANO417,98%Schede bianche: 5 0,93% Totale voti non validi: 21 3,89%Sezione 2
1Antonino NASO detto NINO20332,74%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY22636,45%3Salvatore LA DELFA11318,23%4Antonino LOMBARDO182,90%5Mauro MANGANO609,68%Schede bianche: 1 0,16% Totale voti non validi: 12 1,90%Sezione 3
1Antonino NASO detto NINO17739,42%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY12527,84%3Salvatore LA DELFA9521,16%4Antonino LOMBARDO132,90%5Mauro MANGANO398,69%Schede bianche: 1 0,22% Totale voti non validi: 13 2,81%Sezione 4
1Antonino NASO detto NINO18945,65%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY12129,23%3Salvatore LA DELFA7117,15%4Antonino LOMBARDO61,45%5Mauro MANGANO276,52%Schede bianche: 2 0,46% Totale voti non validi: 15 3,48%Sezione 5
1Antonino NASO detto NINO22539,89%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16829,79%3Salvatore LA DELFA11921,10%4Antonino LOMBARDO162,84%5Mauro MANGANO366,38%Schede bianche: 3 0,52% Totale voti non validi: 11 1,90%Sezione 6
1Antonino NASO detto NINO16335,67%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16435,89%3Salvatore LA DELFA7416,19%4Antonino LOMBARDO143,06%5Mauro MANGANO429,19%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 8 1,72%Sezione 7
1Antonino NASO detto NINO20838,03%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY21739,67%3Salvatore LA DELFA7814,26%4Antonino LOMBARDO61,10%5Mauro MANGANO386,95%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 12 2,15%Sezione 8
1Antonino NASO detto NINO30243,33%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19828,41%3Salvatore LA DELFA14420,66%4Antonino LOMBARDO111,58%5Mauro MANGANO426,03%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 9 1,27%Sezione 9
1Antonino NASO detto NINO26735,70%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY27336,50%3Salvatore LA DELFA15420,59%4Antonino LOMBARDO60,80%5Mauro MANGANO486,42%Schede bianche: 3 0,39% Totale voti non validi: 14 1,83%Sezione 10
1Antonino NASO detto NINO26640,92%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19630,15%3Salvatore LA DELFA13020,00%4Antonino LOMBARDO50,77%5Mauro MANGANO538,15%Schede bianche: 3 0,43% Totale voti non validi: 51 7,24%Sezione 11
1Antonino NASO detto NINO29042,09%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY26338,17%3Salvatore LA DELFA8912,92%4Antonino LOMBARDO60,87%5Mauro MANGANO415,95%Schede bianche: 3 0,42% Totale voti non validi: 26 3,62%Sezione 12
1Antonino NASO detto NINO27843,30%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19229,91%3Salvatore LA DELFA12219,00%4Antonino LOMBARDO60,93%5Mauro MANGANO446,85%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 5 0,77%Sezione 13
1Antonino NASO detto NINO25433,69%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY26835,54%3Salvatore LA DELFA16722,15%4Antonino LOMBARDO121,59%5Mauro MANGANO537,03%Schede bianche: 1 0,13% Totale voti non validi: 44 5,51%Sezione 14
1Antonino NASO detto NINO38352,25%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20327,69%3Salvatore LA DELFA8812,01%4Antonino LOMBARDO70,95%5Mauro MANGANO527,09%Schede bianche: 5 0,66% Totale voti non validi: 14 1,86%Sezione 15
1Antonino NASO detto NINO26846,77%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17831,06%3Salvatore LA DELFA7613,26%4Antonino LOMBARDO132,27%5Mauro MANGANO386,63%Schede bianche: 1 0,17% Totale voti non validi: 28 4,65%Sezione 16
1Antonino NASO detto NINO30843,38%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY22431,55%3Salvatore LA DELFA11916,76%4Antonino LOMBARDO131,83%5Mauro MANGANO466,48%Schede bianche: 2 0,27% Totale voti non validi: 28 3,78%Sezione 17
1Antonino NASO detto NINO38859,51%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY15223,31%3Salvatore LA DELFA8012,27%4Antonino LOMBARDO71,07%5Mauro MANGANO253,83%Schede bianche: 3 0,45% Totale voti non validi: 15 2,24%Sezione 18
1Antonino NASO detto NINO32950,46%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20230,98%3Salvatore LA DELFA7511,50%4Antonino LOMBARDO91,38%5Mauro MANGANO375,67%Schede bianche: 1 0,15% Totale voti non validi: 14 2,10%Sezione 19
1Antonino NASO detto NINO33248,26%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY21130,67%3Salvatore LA DELFA10014,53%4Antonino LOMBARDO101,45%5Mauro MANGANO355,09%Schede bianche: 2 0,27% Totale voti non validi: 48 6,50%Sezione 20
1Antonino NASO detto NINO29344,87%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20431,24%3Salvatore LA DELFA10015,31%4Antonino LOMBARDO81,23%5Mauro MANGANO487,35%Schede bianche: 3 0,43% Totale voti non validi: 44 6,29%Sezione 21
1Antonino NASO detto NINO34051,91%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY20230,84%3Salvatore LA DELFA7210,99%4Antonino LOMBARDO111,68%5Mauro MANGANO304,58%Schede bianche: 4 0,59% Totale voti non validi: 23 3,37%Sezione 22
1Antonino NASO detto NINO29445,87%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19430,27%3Salvatore LA DELFA9614,98%4Antonino LOMBARDO81,25%5Mauro MANGANO497,64%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 11 1,69%Sezione 23
1Antonino NASO detto NINO35053,27%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY15824,05%3Salvatore LA DELFA9214,00%4Antonino LOMBARDO131,98%5Mauro MANGANO446,70%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 13 1,94%Sezione 24
1Antonino NASO detto NINO17751,45%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY9627,91%3Salvatore LA DELFA5315,41%4Antonino LOMBARDO30,87%5Mauro MANGANO154,36%Schede bianche: 1 0,27% Totale voti non validi: 19 5,22%Sezione 25
1Antonino NASO detto NINO29648,45%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17127,99%3Salvatore LA DELFA10417,02%4Antonino LOMBARDO30,49%5Mauro MANGANO376,06%Schede bianche: 1 0,16% Totale voti non validi: 13 2,08%Sezione 26
1Antonino NASO detto NINO29352,14%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY14525,80%3Salvatore LA DELFA8915,84%4Antonino LOMBARDO30,53%5Mauro MANGANO325,69%Schede bianche: 3 0,51% Totale voti non validi: 25 4,24%Sezione 27
1Antonino NASO detto NINO29450,95%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17129,64%3Salvatore LA DELFA7112,31%4Antonino LOMBARDO50,87%5Mauro MANGANO366,24%Schede bianche: 2 0,33% Totale voti non validi: 19 3,18%Sezione 28
1Antonino NASO detto NINO41156,61%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY14720,25%3Salvatore LA DELFA12016,53%4Antonino LOMBARDO40,55%5Mauro MANGANO446,06%Schede bianche: 2 0,27% Totale voti non validi: 17 2,28%Sezione 29
1Antonino NASO detto NINO30350,33%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17829,57%3Salvatore LA DELFA7612,62%4Antonino LOMBARDO81,33%5Mauro MANGANO376,15%Schede bianche: 2 0,30% Totale voti non validi: 61 9,17%Sezione 30
1Antonino NASO detto NINO32654,24%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY13522,46%3Salvatore LA DELFA8113,48%4Antonino LOMBARDO71,16%5Mauro MANGANO528,65%Schede bianche: 2 0,32% Totale voti non validi: 13 2,11%Sezione 31
1Antonino NASO detto NINO28446,10%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY17027,60%3Salvatore LA DELFA9214,94%4Antonino LOMBARDO71,14%5Mauro MANGANO6310,23%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 20 3,14%Sezione 32
1Antonino NASO detto NINO29850,94%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY16127,52%3Salvatore LA DELFA6811,62%4Antonino LOMBARDO30,51%5Mauro MANGANO559,40%Schede bianche: 2 0,32% Totale voti non validi: 38 6,08%Sezione 33
1Antonino NASO detto NINO27447,24%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY19032,76%3Salvatore LA DELFA8113,97%4Antonino LOMBARDO20,34%5Mauro MANGANO335,69%Schede bianche: 2 0,31% Totale voti non validi: 70 10,74%Sezione 34
1Antonino NASO detto NINO38257,62%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY13620,51%3Salvatore LA DELFA9514,33%4Antonino LOMBARDO101,51%5Mauro MANGANO406,03%Schede bianche: 0 0,00% Totale voti non validi: 13 1,92%Sezione 35
1Antonino NASO detto NINO32447,58%2Antonino Alberto Alessio DISTEFANO detto ANTHONY217