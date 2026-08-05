SPORT E INCLUSIONE: IL VOUCHER SPORT 2026 APRE LE PORTE AI GIOVANI SICILIANI. L’ACADEMY ETNA SOCCER ADERISCE ALL’INIZIATIVA REGIONALE

Paternò (CT) – Lo sport come strumento di crescita, inclusione e formazione. È questo il messaggio che accompagna il Voucher Sport 2026 promosso dalla Regione Siciliana, un’importante misura destinata a sostenere le famiglie e a favorire l’accesso dei giovani alle attività sportive.Tra le realtà del territorio che hanno aderito all’iniziativa figura l’Academy Etna Soccer, che per la stagione sportiva 2026/2027 offrirà ai ragazzi la possibilità di praticare calcio usufruendo del voucher regionale, consentendo alle famiglie aventi diritto di frequentare il corso senza alcun costo, grazie alla copertura totale prevista dal contributo.Il progetto è rivolto ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni, appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 12.000 euro, e riguarda il periodo che va da settembre 2026 ad aprile 2027.L’obiettivo dell’iniziativa va ben oltre il semplice sostegno economico. Lo sport rappresenta infatti uno dei principali strumenti educativi a disposizione delle nuove generazioni, capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto delle regole, il sacrificio, la disciplina, la collaborazione e il senso di appartenenza.In un territorio dove spesso si evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle infrastrutture sportive e nelle politiche giovanili, iniziative come questa assumono un valore ancora più significativo. Consentire a tutti i bambini di praticare sport, indipendentemente dalle possibilità economiche della propria famiglia, significa investire concretamente nel futuro della comunità.L’Academy Etna Soccer, che da anni opera nella formazione sportiva dei giovani, conferma così la propria attenzione non solo alla crescita tecnica degli atleti, ma anche al loro percorso umano ed educativo, mettendo al centro valori quali formazione, passione, rispetto, divertimento e inclusione.Come sottolineato dalla stessa Academy, “lo sport non è soltanto un pallone che rotola: è educazione, rispetto, sacrificio, appartenenza e comunità”. Un concetto che sintetizza perfettamente lo spirito del Voucher Sport 2026, nato per offrire opportunità concrete ai giovani siciliani.Per le famiglie interessate sono già aperte le informazioni e le iscrizioni presso l’Academy Etna Soccer, che invita tutti gli aventi diritto a cogliere questa occasione per permettere ai propri figli di crescere attraverso lo sport.Perché il futuro non si aspetta. Si costruisce, insieme.