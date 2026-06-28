The Ballet Academy di Paternò trionfa a Roma: pioggia di premi all'International Dance Rome Experience

La scuola di danza diretta da Agata Benvenga conquista il pubblico e la giuria con coreografie di alto livello, portando a casa primi posti e premi speciali.

Ancora un importante traguardo per la The Ballet Academy di Paternò, diretta dall'insegnante Agata Benvenga, che ha brillato all'International Dance Rome Experience, prestigioso concorso dedicato alla danza, confermando la qualità del lavoro svolto durante l'anno accademico.

L'accademia, con sede in via Guglielmo Marconi 47, ha partecipato alla manifestazione presentando numerose coreografie di danza moderna e contemporanea, sia di gruppo che solistiche. Le esibizioni hanno conquistato la giuria grazie alla tecnica, all'espressività e alla passione dimostrate dagli allievi sul palco.

I risultati ottenuti testimoniano il grande impegno degli allievi e dello staff della scuola.

I risultati dei solisti

🥇 Barbara Arcidiacono – Modern: 1ª classificata

🥇 Elison D'Amico – Modern: 1° classificato

🥈 Elison D'Amico – Modern: 2° classificato e Premio Speciale Musicalità

🥈 Marika Marzola – Contemporaneo: 2ª classificata

🥉 Carlotta Peci – Contemporaneo: 3ª classificata

I risultati dei gruppi

Le coreografie premiate hanno visto protagonisti Barbara Arcidiacono, Elison D'Amico, Marika Marzola, Carlotta Peci, Aurora Zappalà, Giorgia Asero e Lara Leanza.

🥇 "RESTA" – Gruppo Modern: 1° classificato e Premio Speciale "Migliore Coreografia"

🥇 "Hollow" – Gruppo Contemporaneo: 1° classificato

🥇 "Mini America's" – Coreografia Reggaeton: 1° classificato

Ogni riconoscimento rappresenta il frutto di mesi di studio, sacrificio e dedizione, premiando il talento e la crescita artistica degli allievi della The Ballet Academy.

Grande la soddisfazione della direttrice e insegnante Agata Benvenga, che ha voluto ringraziare gli allievi, le loro famiglie e tutti coloro che sostengono quotidianamente il percorso dell'accademia.

Un risultato che rende orgogliosa non solo la scuola, ma anche la città di Paternò, ancora una volta rappresentata con successo su un prestigioso palcoscenico nazionale.