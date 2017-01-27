TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
In esecuzione alla Delibera di G.C. n. 27 del 25 gennaio 2017 si rende noto che a far data dal mese di febbraio 2017, per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi della L.R. n.14 del 31.12.2002, il tras...
In esecuzione alla Delibera di G.C. n. 27 del 25 gennaio 2017 si rende noto che a far data dal mese di febbraio 2017, per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi della L.R. n.14 del 31.12.2002, il trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di II grado che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, avverrà mediante abbonamento della Ferrovia Circumetnea da ritirare presso Agenzia Viaggi “Blue Caribe Travel” di Paternò – Via Emanuele Bellia.
Maggiori informazioni possono essere richieste presso Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza della Regione (locali ex Tribunale) nei giorni di lunedi - martedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00
Tel. 095/7970269- 7970392