TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017

27 gennaio 2017 14:12
TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016-2017
In esecuzione alla Delibera di G.C. n. 27 del 25 gennaio 2017  si rende noto che a far data dal mese di febbraio 2017, per l’anno scolastico 2016/2017, ai sensi della L.R. n.14 del 31.12.2002, il trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di II grado che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, avverrà mediante abbonamento della Ferrovia Circumetnea da ritirare presso Agenzia Viaggi “Blue  Caribe Travel” di Paternò – Via Emanuele Bellia.

Maggiori informazioni possono essere richieste presso Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza    della    Regione (locali  ex  Tribunale)    nei    giorni    di lunedi - martedì - venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00
Tel.  095/7970269- 7970392

