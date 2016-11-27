UFFICIO LAMPADE VOTIVE
27 novembre 2016 20:09
SI COMUNICA CHE L’UFFICIO LAMPADE VOTIVE DA GIORNO 28/11/2016 RISPETTERÀ’ IL SEGUENTE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
PERIODO SETTEMBRE-GIUGNO
MERCOLEDI’ ORE 16.00-18.00
VENERDI’ ORE 9.00-12.00
PERIODO LUGLIO-AGOSTO
MERCOLEDI’ ORE 9.00-12.00
VENERDI’ ORE 9.00-12.00