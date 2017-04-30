Un debito fuori bilancio da 700 mila euro per le fatture Enel non pagate

“Il mancato pagamento delle fatture relative all'energia elettrica e del gas, nel periodo che va dal mese di marzo a quello di dicembre dello scorso anno, ha prodotto un debito fuori bilancio che sfio...

“Il mancato pagamento delle fatture relative all'energia elettrica e del gas, nel periodo che va dal mese di marzo a quello di dicembre dello scorso anno, ha prodotto un debito fuori bilancio che sfiora i 700 mila euro. Pagamento del quale si ritroverà a far fronte la prossima amministrazione comunale: un regalo di pessimo gusto alla città”, spiega il candidato sindaco Anthony Distefano.

“Una volta ancora, assistiamo ad un'assenza di programmazione che sfocia nell’improvvisazione - prosegue Distefano -: un fatto inaccettabile del quale, peraltro, la stessa amministrazione comunale si è guardata bene dall’informare la città. Ma ovviamente, visti i precedenti, non ce ne meravigliamo affatto. Allo stesso tempo, non possiamo non far rilevare come del Bilancio Consuntivo 2016 e men che meno del Preventivo 2017 non vi sia ombra. Insomma, tutto fatto rimbalzare a chi verrà dopo. Ponzio Pilato a confronto era un dilettante”.

